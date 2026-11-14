undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Insurtech StitchStudio raises $8 mn to expand AI automation in insurance
By Peter Sonner,3 days ago
StitchStudio, an AI platform focused on insurance operations, has raised $8 mn in a financing round led by Voyager Capital, with participation from Lookout Ventures, Grit Capital Partners and insurance industry investors. Existing backers ManchesterStory and BrokerTech Fund also participated. The funding will support product development across employee benefits, life...