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NextFab’s Miracle on American Street Holiday Gift Market Returns With 80+ Local Makers, Live Demos and Make-and-Take Activities
By Hec,4 days ago
NextFab’s Miracle on American Street Holiday Gift Market Returns With 80+ Local Makers, Live Demos and Make-and-Take Activities. NextFab‘s annual holiday gift market, Miracle on American Street, returns for its sixth year on Saturday, November 21, 2026, from 11 a.m. to 5 p.m. at NextFab, 1800 N. American St. More than 80 local makers will sell handmade gifts, including glassblowing, woodworking, jewelry, home decor, coffee and more.