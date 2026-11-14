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Steubenville holds memorial service for Lt. Raymond Banker Gilbert
By Erin Ferragonio,4 days ago
Steubenville, OH — For one Steubenville family, a long-awaited homecoming became a chance to finally honor a soldier’s sacrifice and lay him to rest. Earlier this week, the remains of Lt. Raymond Banker Gilbert returned to Steubenville. A memorial service was held Saturday afternoon at Mount Carmel Baptist Church, attended by family, friends and fellow veterans.
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