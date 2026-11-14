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Colorado River reservoir levels rise after November storms
By Deborah,13 days ago
Record-setting autumn precipitation has delivered a substantial boost to reservoirs across portions of the Colorado River Basin, raising water levels at Lake Powell, Navajo Reservoir, Lake Mead and several smaller reservoirs. However, the gains have not eliminated the Basin’s long-term water shortages. Unusually heavy rain and mountain snow beginning...
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