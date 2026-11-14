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DRmare Updates Spotify Music Converter with Built-in Web Player & One-Click Backup
12 days ago
"drmare-spotify-music-converter"Major software eliminates dependency on the desktop Spotify app while introducing one-click cross-account library migration, inline ID3 tag editing, and customizable playback controls. Hong Kong - November 13, 2026 - DRmare Software, a provider of multimedia audio conversion solutions, announced a major upgrade to DRmare Spotify Music Converter. Engineered to...