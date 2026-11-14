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NFL Punishes Cardinals Player for Uncalled Hit on Seahawks Defender
By Erik C. Anderson,4 days ago
The NFL has handed down punishment for a hit on a Seattle Seahawks defender that officials did not penalize during the game. Arizona Cardinals safety Kitan Crawford was fined $5,775 for unnecessary roughness stemming from an illegal blindside block on Seahawks cornerback Nehemiah Pritchett during Seattle’s 17-3 victory over Arizona on Nov. 8.