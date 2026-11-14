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Empowering Kingdom University Celebrates Global Excellence and Opens 2027 Nominations for London and New York City
3 days ago
Empowering Kingdom University celebrates global leadership, excellence, and lasting impact from London to New York City. LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM, November 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- In a world where transformational leadership is needed more than ever, Empowering Kingdom University (EKU) is championing a powerful message: extraordinary leadership deserves to be developed, recognized and celebrated.