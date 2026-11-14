undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Red Sox Eye Campbell Move After Jake Bauers Signing Amid MLB Lockout
By BVM Sportsdesk,,3 days ago
Boston’s four-year, $58 million deal for Jake Bauers adds power but intensifies an already crowded, left-handed lineup—putting Jarren Duran’s future in sharper focus. The Red Sox are also weighing whether to remove struggling former top prospect Kristian Campbell from their 40-man roster, while MLB teams navigate major roster decisions ahead of a possible lockout.