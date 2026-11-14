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Fall River Pride Committee holding Transgender Day of Remembrance Ceremony/Vigil, Community Friendsgiving
By Ken Paiva,4 days ago
Fall River, Mass. – The Fall River Pride Committee is preparing for a series of upcoming events throughout November and December, bringing the community together for remembrance, fellowship, and holiday celebration. From honoring transgender lives lost to violence to sharing a holiday meal and participating in Fall River’s annual Christmas parade, the Committee invites residents, families, allies, and supporters to take part.
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