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India Clinch Record-Extending Ninth U19 Asia Cup Title After Thrilling Last-Ball Victory Over Pakistan
By Desi Buzz Desk,2 days ago
India Clinch Record-Extending Ninth U19 Asia Cup Title After Thrilling Last-Ball Victory Over Pakistan: India’s Under-19 cricket team scripted a remarkable chapter in youth cricket history, defeating arch-rivals Pakistan by one wicket in a dramatic last-ball finish to win the 2026 Under-19 Asia Cup final on Saturday. In a...