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Virtuoso Surgical nabs FDA authorization for robotic bladder lesions system
By Patrick McGuire,8 days ago
The FDA has granted De Novo authorization for Virtuoso Surgical’s Virtuoso Endoscopy System. This is the first device in a new FDA classification for electromechanical surgical technologies aimed at endoluminal surgical procedures that use robotic instruments passed through an endoscope into the body. The system is authorized for en...