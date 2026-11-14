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Georgia football commit Marcellus Young Casario dies after 'sudden medical emergency'
By Nick Bromberg,2 days ago
Georgia football recruit Marcellus Young Casario died on Friday after his boarding school said he suffered a "sudden medical emergency." Young Casario, a defensive lineman, was a native of Halifax Nova Scotia and was in school at Rabun-Gap Nacoochee School, a private K-12 school in Georgia that is both a boarding school and a day school.