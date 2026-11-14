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Building A Global Network for Pediatric Glomerular Disease Clinical Trials
3 days ago
Myda Khalid, MD, and Scott Wenderfer, MD, PhD, explain how ISGD’s GD-Kids group and its clinical trial boot camps aim to build pediatric glomerular disease research capacity. Pediatric glomerular disease clinical trials have long trailed adult research, leaving pediatric nephrologists with few trained investigators, limited infrastructure, and little formal...