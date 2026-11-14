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Switchstation Beverwijk by Powerhouse Company and Studio RAP
By illustrarch Editorial Team,2 days ago
150 kV electrical switchstation with ceramic facade artwork. Brick, metal lamellas, robotically 3D-printed glazed ceramic tiles. Architecture: Powerhouse Company; architectural artwork and 3D ceramic printing: Studio RAP. Engineers. Construction: JP van Eesteren, Mobilis TBI. Photographer. Pim Top, Sebastian van Damme. Table of Contents Show. Switchstation Beverwijk is a new 150...