undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Debate Over Antiquities Act and Trump’s Utah Monument Reductions
10 days ago
The Antiquities Act Dispute: A Legal Battle Over Utah’s National Monuments. The legal clash over Utah’s national monuments reopens as differing perspectives on the 1906 Antiquities Act fuel a lawsuit aiming to counteract President Trump’s decision to scale back two significant sites. The Antiquities Act empowers presidents to declare national monuments but remains silent on reducing their sizes.