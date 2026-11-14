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Huntington Beach Surf City Artisan Street Fair Saturday November 14 2026
By wpra-source-author-site-1,12 days ago
This article was originally posted on https://calbizjournal.com. Huntington Beach Surf City Artisan Street Fair Saturday November 14 2026. Huntington Beach Surf City is a Family Friendly Event at Huntington Beach Pier. Huntington Beach Surf City Artisan Street Fair Will Be Open Weather Permitting. Artisans. Musicians. Artisanal Food (To purchase) Saturday...