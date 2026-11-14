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City Of Paris’ Commitment To Downtown Revitalization Commemorated
By Shannon McFarlin,3 days ago
Jackson, Tenn.–At the Rurul Development Feedback Forum in Jackson, Downtown Paris Association Director Tara Wilson was presented with the new Tennessee Main Street logo to commemorate the DPA’s continued commitment to downtown revitalization and preservation. Wilson is also interim director of the Paris-Henry County Chamber. Wilson, Paris City...
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