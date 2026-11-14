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Collierville police introduce elementary students to careers at Careers on Wheels event
By Josh Crawford,3 days ago
COLLIERVILLE, Tenn. — Young students at Schilling Farms Elementary School got an up-close look at police cars, fire trucks and other specialized vehicles during a recent event designed to introduce children to different career opportunities. The Careers on Wheels event, hosted by Collierville Schools, gave students in kindergarten through...
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