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Ulrika Kågström: Cancerfonden’s Pink Ribbon Campaign Raises Record SEK 119M for Cancer Research
2 days ago
Ulrika Kågström, Secretary General of the Swedish Cancer Society (Cancerfonden), shared on LinkedIn:. “Every donation, every pink ribbon and every fundraiser has contributed to another record result for Cancerfonden’s Pink Ribbon campaign. SEK 119 million will make a difference. Together, we give research greater opportunities to achieve...