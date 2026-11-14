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Portland Youth Philharmonic Brings First-Ever Guitar Soloist to Season 103 Opener
By Samuel Hansen,2 days ago
Portland Youth Philharmonic is opening its 103rd season with something it has never done before: putting a guitar soloist front and center with the full orchestra. On Saturday, classically trained guitarist Gwenyth Aggeler joins Musical Director David Hattner and PYP musicians for the season-opening concert, titled “Autumn Magnolias,” at Arlene Schnitzer Concert Hall.