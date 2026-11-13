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Overnight Paving Operation and Daytime Work Continues on State Route 183/Merritt Street in Castroville
11 days ago
District: 05 - Santa Barbara, San Luis Obispo, Monterey, San Benito, and Santa Cruz Counties. Contact: Heidi Crawford or Mariana Holder or Ashton Harris. Overnight Paving Operation and Daytime Work Continues on State Route 183/Merritt Street in Castroville. MONTEREY COUNTY – Construction continues and is working towards completion on a...