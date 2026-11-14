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Area churches collecting shoeboxes filled with gifts for children worldwide
By Christina Jolliffe The Chronicle-Telegram,3 days ago
Drop of hours and locations: Abbe Road Baptist Church, 670 Abbe Road N., Elyria 6 to 8 p.m. Nov. 16, 17, 19, 20 3 to 5 p.m. Nov. 18 1 to 3 p.m. Nov. 21 and 22 11 a.m. to 1 p.m. Nov. 23 Good Shepherd Baptist Church, 1100 Cleveland Ave., Amherst 5 to 7 p.m. Nov. 16 - 20 10 a.m. to noon Nov. 21 1 to 3 p.m. Nov. 22 9 to 11 a.m. Nov. 23 Christian Unity Church, 36353 Capel Road, Grafton 6 to 8 p.m. Nov. 16, 17, 19, 20 3 to 6 p.m. Nov. 18 10 a.m. to 2 p.m. Nov. 21 1 to 4 p.m. Nov. 22 11 a.m. to 1 p.m. Nov. 23 Christ Church Westshore Anglican, 726 Avon Belden Road, Avon Lake 5 to 8 p.m. Nov. 16 6 to 8 p.m. Nov. 17, 20 4 to 6 p.m. Nov. 18 5 to 7 p.m. Nov. 19 4 to 7 p.m. Nov. 21 Noon to 2 p.m. Nov. 22 10 a.m. to noon Nov. 23 North Olmsted Evangelical Friends Church, 5665 Great Northern Boulevard, North Olmsted 11 a.m. to 1 p.m. and 6:30 to 8:30 p.m. Nov. 16 to 20 12:30 to 3 p.m. Nov. 21 12:30 to 6:30 p.m. Nov. 22 and 23.
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