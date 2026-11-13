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IRS Releases Annual Increases to Qualified Retirement Plan Limits for 2027
By Alyssa SwanstromKatrina McCann,11 days ago
On November 12th, the IRS released a number of inflation adjustments for 2027, including to certain limits for qualified retirement plans. The table below provides an overview of the key adjustments for qualified retirement plans. Qualified Defined Benefit Plans. 20262027Increase from 2026 to 2027. Annual Maximum Benefit$290,000$300,000$10,000. Qualified Defined Contribution...