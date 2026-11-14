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El Monte Man Ordered to Trial in Crash That Killed Alhambra Officer, Passenger
By Ben Levine,2 days ago
A Los Angeles County Superior Court judge has ordered an El Monte man to stand trial for allegedly leading Alhambra police on a pursuit that ended in a crash killing a rookie officer and a 42-year-old passenger last November. Steven Ara Zapata, 28, who was on parole at the time, remains jailed on bail of just over $4 million as he awaits arraignment.
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