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WE GOT THE CHANCE TO CHAT WITH ‘CHASING TWISTERS’ WHO FORMED IN 2021 AND CONTINUED TO GROW INDEPENDENTLY. THE RELEASE OF LATEST SINGLE ‘ALMOST FOREVER’ IS OUT NOW. READ OUR CHAR RIGHT HERE.
2 days ago
Laura Holden (lead vocals, bass guitar), Craig Chapman (guitar, mandolin, vocals), Pat Wright (guitar/vocals), Dave Deaville, (keys), Craig Cope (drums) It’s a lyric from our song “You’ll Play Better In A Hat” – “Chasing Twisters out in Oklahoma, hale stones big as bats”. What...