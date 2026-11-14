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CDCR restricts movement at eight California prisons amid surge in violence
By Folsom Times Staff,2 days ago
SACRAMENTO — The California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) announced Saturday morning that it is placing high-security sections of eight state prisons, including California State Prison-Sacramento, on modified movement in response to a surge in violence against correctional staff and incarcerated individuals. The changes take effect Saturday, Nov....
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