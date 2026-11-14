undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
LA gang member, who helped Olympian turned into billion-dollar drug trafficker, charged in federal indictment
2 days ago
A 38th Street gang member, who fled Los Angeles and helped former Olympic snowboarder Ryan Wedding run a billion-dollar drug-trafficking operation, has been charged in a six-count federal indictment, the Justice Department announced Tuesday. Roberto Gomez, 51, also known as "Rob Flores," "Fat Boy," "Fats" and "Rooster," helped Wedding obtain...