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UC Application Requirements for 2027: GPA, Coursework and Testing
By Francis,2 days ago
Featured image: AI-generated illustration for UsaDemia. Conceptual campus scene; not a photograph of a University of California campus. Requirements checked: November 14, 2026. This guide covers first-year admission to the University of California for fall 2027. Transfer and graduate applicants follow different requirements. Understanding UC application requirements for 2027 starts...