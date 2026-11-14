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Dems seize on midterm rout to demand ICE reform but polls reveal a twist in who prioritized immigration
2 days ago
Democrats are seizing on their sweeping midterm victories to demand immigration reform, even as polling shows economic concerns far outpaced it as a priority for both Democratic and Hispanic voters. The push follows Democratic gains nationwide, including wins in Texas congressional districts redrawn to favor Republicans and major upsets in...