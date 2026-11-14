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Investigation on Carbon Dot–Like Nanohybrids for Fluorescence Sensing of 2,4–Dinitrotoluene with Excitation at Multiple Visible Wavelengths
By Editors,12 days ago
Kirkland Sheriff1.*, Buta Singh1, Simran Dumra1, Subhadra Yerra1, Jordan Collins1, Ya-Ping Sun1.*. Kirkland Sheriff, ksherif@clemson.edu; Ya–Ping Sun, syaping@clemson.edu. Sheriff K, Singh B, Dumra S, Yerra S, Collins J, Sun YP. Investigation on Carbon Dot–Like Nanohybrids for Fluorescence Sensing of 2,4–Dinitrotoluene with Excitation at Multiple Visible Wavelengths. J Nanotechnol Nanomaterials. 2026;7(1):28–39.