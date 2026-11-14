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Jerry Jeudy Breaks Silence on Not Being Traded by Browns
By J.R. DeGroote,2 days ago
Jerry Jeudy stayed put at the NFL trade deadline, and the Cleveland Browns may need more from him almost immediately. The veteran receiver addressed his future Friday after Cleveland kept him through Tuesday’s deadline. With rookie Denzel Boston questionable against the Houston Texans because of a toe injury, Jeudy could have an opening for a larger role in a passing game that has increasingly featured younger targets.