undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
FOX Carolina earns 12 honors at 2026 RTDNAC awards
By FOX Carolina News Staff,2 days ago
CHARLOTTE, N.C. (FOX Carolina) — The Radio Television Digital News Association of the Carolinas (RTDNAC) announced its 2026 award winners on Saturday, with FOX Carolina taking home 12 awards. FOX Carolina earned eight first-place awards and four second-place awards recognizing excellence in local reporting, breaking news, digital innovation, weather,...
1