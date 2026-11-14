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New Mexico Environmental Improvement Board Approves Updated Radiation Safety Rules
By Carol A. Clark,2 days ago
SANTA FE — The New Mexico Environmental Improvement Board last week approved amendments proposed by the New Mexico Environment Department (NMED) to update radiation safety requirements for hospitals, medical imaging facilities and industrial operations across the state, helping protect patients, workers and the public from unnecessary radiation exposure. For...
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