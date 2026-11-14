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Tippah County sports roundup, Nov. 14, 2026: BMCU volleyball season ends; Walnut girls on road
By Jon Ross Myers,2 days ago
Blue Mountain Christian University’s volleyball season ended Friday with a four-set loss to Loyola University of Louisiana at the SSAC Volleyball Championship in Montgomery, Alabama, according to Jon Myers’ report for TippahSports.com. Walnut girls have two Saturday games listed. Walnut’s girls basketball team is scheduled to face Holmes...