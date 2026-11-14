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FAA grounding disrupts travel for group at Bangor International Airport
By Josh Gabbard,2 days ago
BANGOR, Maine (WABI) - A nationwide Federal Aviation Administration grounding on Friday canceled thousands of flights across the country, including at Bangor International Airport. The grounding was lifted Friday evening, and planes are flying again. The cancellations have had a domino effect. Robin Hanson drove from New Brunswick, Canada, on...