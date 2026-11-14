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Calendar November – December 2026
12 days ago
GPNA (Grant Park Neighborhood Association). 3rd Tuesday of every month, 7:30pm. Check. HYPERLINK “http://www.grantpark.org/” \hwww.grantpark.org for details. SAND (South Atlantans for Neighborhood Development). 2nd Thursday of every month, 7:30pm via. ZOOM. Check HYPERLINK “http://www.sandatlanta.org/” \hwww.sandatlanta.org for details. EACA (East Atlanta Community Association). 2nd Tuesday of every...