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Women's Basketball Edged by Wilmington (Del.), 63-62, in Season Opener
11 days ago
When and Where: November 13, 2026 – Wilmington, Del. (Joseph West Jones Center) Score: Wilmington (Del.). University 63, Southern New Hampshire University 62. Senior Madison Hughes (Columbia, Conn.) scored a game-high 18 points, but the Southern New Hampshire University women's basketball team faltered late in a 63-62 loss to Wilmington (Del.) University in its season opener Friday evening at Goldey-Beacom College's Joseph West Jones Center.