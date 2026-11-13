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Hartford HealthCare’s Annual Medical Mission Provides Free Care to More Than 3,600 People Across Connecticut
9 days ago
Hartford HealthCare's fourth annual system-wide Medical Mission was an extraordinary day of service, compassion and community impact, providing free care and support to 3,632 people across Connecticut. Adapted from a program launched at St. Vincent's Medical Center in 2015, before joining Hartford HealthCare, Medical Mission creates a welcoming environment where...
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