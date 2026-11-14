\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=4NASKu_1H5Q4nIZ00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=4NASKu_1H5Q4nIZ00" width="2000" height="1250" >\u003cfigcaption>Football\u003c/figcaption>\u003c/figure>\u003cp>Times are EST. Had to adjust this morning.\u003c/p>\u003cp>ACC\u003c/p>\u003cp>Duke at Miami – 12pm, ABC\u003c/p>\u003cp>Wake Forest at SMU – 12pm, ESPN/Disney+\u003c/p>\u003cp>Syracuse at NC State – 12pm, ACCN\u003c/p>\u003cp>Georgia Tech at Clemson – 12:30pm, The CW\u003c/p>\u003cp>California at Virginia – 3:30pm, ACCN\u003c/p>\u003cp>BC at Notre Dame – 3:30pm, NBC/Peacock\u003c/p>\u003cp>Louisville at UNC – 7pm, ESPN2\u003c/p>\u003cp>Stanford at Va. Tech – 7:30pm, ACCN\u003c/p>\u003cp>AMERICAN\u003c/p>\u003cp>ECU at Charlotte – 1pm, ESPN+\u003c/p>\u003cp>UAB at Temple – 1pm, ESPN+\u003c/p>\u003cp>*Tulane at Rice – 4:30pm, ESPN+\u003c/p>\u003cp>*FAU at Tulsa – 7:15pm, ESPN+\u003c/p>\u003cp>North Texas at UTSA – 9pm, ESPNU\u003c/p>\u003cp>BIG 12\u003c/p>\u003cp>Cincinnati at Iowa St – 12pm, TNT/truTV\u003c/p>\u003cp>Kansas State at TCU – 2pm, ESPNU\u003c/p>\u003cp>*Kansas at West Virginia – 3:30pm, ESPN2\u003c/p>\u003cp>*Arizona State at UCF – 5:30pm, ESPNU\u003c/p>\u003cp>*Baylor at BYU – 7pm, FOX\u003c/p>\u003cp>Texas Tech at OK State – 9:30pm, ESPN\u003c/p>\u003cp>*Utah at Arizona – 10:30pm, FOX\u003c/p>\u003cp>BIG TEN\u003c/p>\u003cp>Northwestern at Ohio State – 12pm, FOX\u003c/p>\u003cp>Wisconsin at Maryland – 12pm, FS1\u003c/p>\u003cp>Nebraska at Rutgers – 12:30pm, BTN\u003c/p>\u003cp>Michigan at Oregon – 3:30pm, FS1\u003c/p>\u003cp>USC at Indiana – 3:30pm, CBS/Paramount+\u003c/p>\u003cp>*Washington at Michigan St. – 5:30pm, BTN\u003c/p>\u003cp>Minnesota at Penn St. – 7pm, FS1\u003c/p>\u003cp>Purdue at Iowa – 7:30pm, NBC\u003c/p>\u003cp>CONFERENCE USA\u003c/p>\u003cp>Kennesaw St. at SHSU – 2pm, ESPN+\u003c/p>\u003cp>FIU at Delaware – 3pm, ESPN+\u003c/p>\u003cp>NM State at Missouri State – 3pm, ESPN+\u003c/p>\u003cp>Jax State at WKU – 3:30pm, ESPN+\u003c/p>\u003cp>MTSU at Liberty – 3:30pm, CBSSN\u003c/p>\u003cp>INDEPENDENTS\u003c/p>\u003cp>James Madison at UConn – 12pm, CBSSN\u003c/p>\u003cp>BC at Notre Dame – 3:30pm, NBC/Peacock\u003c/p>\u003cp>MOUNTAIN WEST\u003c/p>\u003cp>Nevada at NIU – 3:30pm, MW+\u003c/p>\u003cp>San Jose State at Air Force – 7pm, CBSSN\u003c/p>\u003cp>UNLV at New Mexico – 7:30pm, The CW\u003c/p>\u003cp>Wyoming at UTEP – 10pm, FS1\u003c/p>\u003cp>NDSU at Hawaii – 11pm, The CW\u003c/p>\u003cp>PAC-12\u003c/p>\u003cp>Fresno State at Texas State – 4pm, The CW\u003c/p>\u003cp>Oregon State at Boise State – 6pm, USA\u003c/p>\u003cp>Utah State at San Diego State – 9:30pm, USA\u003c/p>\u003cp>Colorado St at Wash St – 10:30pm, CBSSN\u003c/p>\u003cp>SEC\u003c/p>\u003cp>Alabama at Vanderbilt – 12:45pm, SECN\u003c/p>\u003cp>Tennessee at TAMU – 3pm, ESPN\u003c/p>\u003cp>Missouri at Georgia – 3:30pm, ABC/Disney+\u003c/p>\u003cp>*Auburn at MS State – 4:15pm, SECN\u003c/p>\u003cp>Florida at Kentucky – 6:15pm, ESPN\u003c/p>\u003cp>Texas at LSU – 7:30pm, ABC\u003c/p>\u003cp>S. Carolina at Arkansas – 7:45pm, SECN\u003c/p>\u003cp>SUN BELT\u003c/p>\u003cp>James Madison at UConn – 12pm, CBSSN\u003c/p>\u003cp>Arkansas State at CCU – 1pm, ESPN+\u003c/p>\u003cp>GA Southern at Georgia St. – 3:30pm, ESPN+\u003c/p>\u003cp>Southern Miss at LA Tech – 5pm, ESPN+\u003c/p>\u003cp>App State at Marshall – 6pm, ESPN+\u003c/p>\u003cp>Troy at South Alabama – 7pm, ESPN+\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>