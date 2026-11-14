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Democrats hire independent firm to investigate harassment allegation against Brian Poindexter
By Ideastream Public Media,2 days ago
U.S. House Democrats are investigating a sexual harassment complaint lodged by a campaign staffer against U.S. Rep.-elect Brian Poindexter. Poindexter defeated incumbent Republican Max Miller to claim the seat for Ohio’s 7th Congressional District. According to reports from media outlets including CNN and Politico, a campaign aide filed a...