\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=1057H8_1H5Oqty000" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=1057H8_1H5Oqty000" width="1080" height="720" >\u003c/figure>\u003cp>Check out some of the top photos from night one of the 2026 Swim GP Meet, courtesy of Delly Carr/Swimming Australia. Current photo via Delly Carr/Swimming Australia \u003c/p>\u003cul>\u003cli>Friday, November 13th & Saturday, November 14th\u003c/li>\u003cli>Melbourne Sports & Aquatics Centre\u003c/li>\u003cli>Melbourne, Victoria, Australia\u003c/li>\u003cli>SCM (25m)\u003c/li>\u003c/ul>\u003c/div>\u003c/body>