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Santa Maria-Bonita Students Pair Up for Science Buddy Program
2 days ago
The Santa Maria-Bonita School District is conducting an academic initiative bridging two neighboring campuses, the El Camino Junior High Science Buddy Program. Started this school year as a partnership between El Camino Junior High science teacher Nicola Petch-Baker and second-grade teachers at nearby Bruce Elementary, the program pairs every 7th-grade science class at El Camino with a 2nd-grade class at Bruce.