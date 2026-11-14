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Spets and de Roque Zazón Score and Green Makes Game-High Six Saves as Men's Soccer Earns First NCAA Tournament Win Since 2018 With 2-1 Win Over Franklin Pierce
11 days ago
CHARLESTON, W. Va. – Powered by goals from freshman Marvin Spets (Oslo, Norway/Blindern Videregaaende Skole) and senior Mario de Roque Zazón (Zaragoza, Spain/Newman University) and a game-high six saves from graduate student Sean Green (Asheville, N.C./Lees-McRae College), the No. 9 seeded Mercy University Men's Soccer Team earned a 2-1 win over No. 8 seeded Franklin Pierce University in the First Round of the NCAA Tournament on Friday afternoon at the Welch Athletic Complex.