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Frank “Butch” Picklesimer age 74 of LaFollette
2 days ago
Frank “Butch” Picklesimer age 74 of LaFollette passed away Friday November 13, 2026. He was a member of Fincastle Church of God and a United States Army Veteran. He was retired from CSX Railroad. He was preceded in death by son, Frank David Picklesimer, parents Frank David and Fredia Picklesimer, ex-wife Phyllis Murphy Picklesimer, sister Linda Picklesimer, brothers, Gary Blankenship and Clifford Picklesimer.