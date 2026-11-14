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Week 11 Acadiana area high school football scoreboard - scores, stories, reported stats, etc.
By Michelle Foote,2 days ago
GAME STORY - Wreckin' Rams cruise in regional round. RECORD – West Jefferson 3-7, Acadiana 7-4. NEXT - No. 11 Acadiana at No. 6 St. Thomas More. RUSHING – HIGG: Julius Carter 9-26; Rolando Ortega 1-(-14); Tyler Holden 6-(-43). LAF: Jaiden Portalis 17-78; Richmond Saunier 11-44, 1 TD; Jaevion Allen 8-32, 1 TD; Brendan Shullaw 3-14, 1 TD.
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