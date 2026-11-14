undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Rams wrap up their fall season
By Via Virginia Commonwealth University,,11 days ago
Location: Winston-Salem, N.C. The Short Story: VCU Men's Tennis traveled to Winston-Salem, N.C. to take part in their final fall tournament at the Wake Forest Invitational. Day 1 Singles Nicholas Mangiapane (UNC) def. Nicolo Consonni (VCU) 6-2, 5-7, 7-5 Ben Patrick Ostheimer (UNC Charlotte) def. Leon Zaorski (VCU) 6-4, 7-6 William Freshwater (UNC Charlotte) def. Yassin Wageh (VCU) 6-3, 3-6, 7-5 Jakub Volesky (VCU) def. Nick Herdoiza (Xavier) 6-3, 6-4 Taisei Hata (VCU) def. Alex Aldaz Alviz (Mercer) 6-7, 6-1, 6-2 Doubles Patrik Petera / Taisei Hata (VCU) def. Yonatan Sagiv/Nathan Halahija (NCAT) 6-4 Noah Bayon/Cole Thurger (UNC Charlotte) def....