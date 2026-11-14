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Choque de Gigantes: Marlins to Honor Venezuela’s WBC Champions; La Guaira Snaps Magallanes’ Win Streak Before Miami Weekend
By Matt Tallarini,12 days ago
MIAMI — Navegantes del Magallanes and Tiburones de La Guaira open Choque de Gigantes at loanDepot Park on Saturday, with the Marlins honoring Venezuela’s 2026 World Baseball Classic champions before the game. On Sunday, Miguel Rojas plays the last game of his professional career, in a La Guaira uniform.