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discarded traffic signs fold into urban tables for farmers’ markets in new york city
By JFG,11 days ago
Architect juan fernández gonzález repurposes decommissioned aluminum road signs into folded standing tables that bolt directly onto standard U-channel signposts. JUAN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ FOLDS TRAFFIC SIGNS INTO URBAN TABLES. Conceived by architect Juan Fernández González, Traffic Sign Urban Tables is an urban furniture project that repurposes...