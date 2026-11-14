undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Ukraine’s Zelenskiy escalates criticism of SpaceX over speed caps
By Thomson Reuters,13 days ago
KYIV, Nov 14 (Reuters) – Ukraine’s President Volodymyr Zelenskiy escalated his criticism of SpaceX on Saturday, saying speed restrictions on its military-grade Starshield satellite terminals had dangerous political implications and undermined critical air defences. Zelenskiy said Starshield terminals operating in temporarily Russian-occupied territories of Ukraine had been...