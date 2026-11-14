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Townships push for Route 222 improvements
13 days ago
South Whitehall Township is exploring a multimillion-dollar traffic signal improvement project along Hamilton Boulevard and Cedar Crest Boulevard, while neighboring Upper Macungie Township has joined a regional effort urging the Pennsylvania Department of Transportation to prioritize upgrades along the Route 222 corridor. The initiatives, discussed during separate township meetings Nov....
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